حدث ليلًا| الحكومة تعلن موعد خطة الطروحات وكواليس فصل سليمان وهدان من حزب الوفد

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

عبدالسند يمامة: فصلنا سليمان وهدان.. والأخير: اتفصلت 3 مرات ورجعت

قال عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب قرر فصل النائب سليمان وهدان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بسبب مشاركته في تأسيس حزب آخر.

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طرح من 3 لـ4 شركات للقوات المسلحة بالبورصة.. مدبولي: إعلان خطة الطروحات الأسبوع المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال الأسبوع المقبل، سنعلن عن خطة الطروحات المتعلقة بالفترة المقبلة، وهناك شركات سيتم الإعلان عنها في مجالات القطاع المصرفي والصناعي والأدوية والاستثمارات المختلفة.

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بعد طرحها في بورصة شيكاغو.. هل تبيع إثيوبيا المياه لمصر؟.. خبير يُعلّق

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى إمكانية بيع مياه النيل لمصر من قبل أثيوبيا.

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حالة الطقس غدا الخميس.. الأرصاد: أمطار وشبورة وبرودة بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024 والأحوال الجوية المتوقعة.

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مدبولي: الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا مؤثرًا في مُختلف الأُطر الدولية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار "الدبلوماسية المصرية في ستة عقود في خدمة السلام والتنمية من خلال الاستثمار في البشر"، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 55 عامًا على إنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية، و30 عامًا على إنشاء مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام، وكذا الاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

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6 طرق.. خطوات الحصول على تدفئة غير مكلفة في فصل الشتاء

تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة حاليًا، نتيجة بدء فصل الشتاء، مما يدفع المواطنين للبحث عن عن الحلول السليمة لاستخدام الدفاية الكهربائية بحرص دون إسراف لعدم استهلاكهم الكهرباء وارتفاع الفاتورة.

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الطيب يُكرّم مركز الأزهر للفتوى لحصوله على جائزة التميز الحكومي العربي - صور

كرّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،، اليوم الأربعاء، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لفوزه بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي فئة التكريم الخاص «إنشاء وحدة لم الشمل»، ضمن منافسات جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة لعام 2024م؛ معبرًا عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لإنجازات أزهرنا الشريف ووطننا الحبيب؛ مؤكدًا حرصه على تقديم الدعم لأبنائه المتميزين، وحثهم على المثابرة وبذل المزيد من الجهد تجاه واجبهم الديني والوطني.

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مدبولي يكشف عن موعد تحويل الدعم العيني إلى نقدي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد تحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين إلى دعم نقدي.

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إجراءات عاجلة لـ"الكهرباء" لضبط المتلاعبين في العدادات بعد اختراق أنظمة الشحن

بدأت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، اتخاذ إجراءات صارمة تتضمن مراجعة كل العدادات مسبقة الدفع التي لم تقُم بالشحن من إدارات الكهرباء لفترات متباينة بعد اكتشاف وجود تلاعبات من قِبل البعض.

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القبض على شخص انتحل صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة - صور

تمكنت الأجهزة الأمنية للقوات المسلحة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة ومزاولته مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية، فضلاً عن ارتدائه الزى العسكرى أثناء قيامه بإجراء الفحوصات الطبية على المرضى وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين.

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