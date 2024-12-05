3 ظواهر جوية وبرودة بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

طقس الـ6 أيام المقبلة

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الأحوال الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود الـ6 أيام القادمة، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد.

حالة الطقس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

أضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس اليوم يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الجمعة 6 ديسمبر وحتى الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس من الجمعة 6 ديسمبر وحتى الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، تشهد شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ووفق بيان هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد 3 ظواهر جوية، وهي الأمطار والرياح والشبورة المائية.

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