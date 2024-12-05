الإسكان الاجتماعى: مد أسبوع لشراء الكراسات و80 ألفًا دفعوا مقدمات الحجز

كتبت- داليا الظنيني:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق لإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه نتيجة للإقبال الشديد على شراء كراسات مشروع الإسكان الاجتماعى، تم الاتفاق على مد أسبوع لشراء الكراسات بديلًا عن الـ3 أيام التي توقف فيها العمل.

وأضافت "عبد الحمدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة "دى إم سى،اليوم الأربعاء ، أنه سيتم وقف العمل بيع الكراسه مع أول الشهر حتى يتم صرف المعاشات في مكاتب البريد دون حدوث تزاحم ومشاكل تعوق صرف المعاشات.

وأكدت أنه لا يوجد أي فرق بين أول يوم وآخر يوم في شراء الكراسات،مشيرة إلى أنه تم بيع 300 ألف كراسة شروط اسكان اجتماعى حتى اليوم.

وتابعت قائلة : اللي دفعوا المقدمات حتى الأن 80 ألف فقط ، موضحة أنه مطروح 80 ألف وحدة ما بين جاهز وتحت الإنشاء.

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