متحدث "التضامن": القانون الجديد يحقق مصالح الفقراء ويؤسس لفكرة الدعم

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، إن قانون التضامن الاجتماعي بين أيدى نواب الشعب حاليا، مبينًا أن مشروع قانون التضامن الاجتماعي يؤسس لفكرة الدعم ويعمل على خلق استدامة له.

تحيز من نواب البرلمان لمشروع قانون الضمان الاجتماعى

وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن هناك تحيز من نواب البرلمان لمشروع قانون الضمان الاجتماعى، مشيرًا إلى أن مجلس النواب متفق بجميع أطيافه على أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعى لأنه يحقق مصلحة الفقراء .

يذكر أن مجلس النواب المصري يواصل مناقشة مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف توسيع مظلة الدعم النقدي للفئات الفقيرة.

وأقرَّ "النواب"، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء.

اقرأ أيضًا:

أول رد من مدبولي على الطرح العالمي للمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري