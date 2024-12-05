شعبة الدواء: مدينة الدواء المصرية توفر دواء آمن وفعال وقليل التكلفة

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن قطاع الدواء في مصر أمر حيوي للأمن القومي.

وقال "عوف"، رئيس شعبة الأدوية، في حوار مع الاعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج الخلاصة، المذاع على فضائية المحور، مساء الأربعاء، أن مدينة الدواء المصرية، التي تعد جزءًا من رؤية مصر 2030، تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها توفير دواء آمن وفعال لضمان حصول المواطنين على أدوية عالية الجودة بأسعار معقولة.

توطين صناعة الدواء لتقليل الاعتماد على الاستيراد

وشدد على توطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاقتصاد المصري، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأدوية وتصديرها.

وذكر أن مدينة الدواء المصرية، سوف تلعب دورًا حاسمًا في إنتاج علاج قليل التكلفة مقارنة بالأسعار العالمية.

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