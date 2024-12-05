الإيجار القديم.. أول رد رسمي من "الملاك" على مقترح زيادة 10 أضعاف كل 5 سنوات

كتب- عمرو صالح:

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الائتلاف يرفض مقترح زيادة الإيجار كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة، للعقارات المؤجرة بقانون الإيجار القديم.

وأوضح عبد الرحمن، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، أن رفض المقترح سالف الذكر يعود لعدة أسباب؛ أبرزها عدم أهلية المنازل المؤجرة بعقود الإيجار القديمة للاستخدام والسكن لمدة 15 عامًا إضافية؛ وذلك كونها آيلة للسقوط في كل وقت وتهالكت، فمعظم العقارات المؤجرة بالعقود القديمة مبنية من طوب لبن مغطَّى بأسمنت، وعرضة للانهيار في أي وقت".

وتابع رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: كما أن القيمة الإيجارية المعمول بها في بعض العقود لا تتجاوز 10 جنيهات؛ فالزيادة المقترحة عليها تعد شبه منعدمة.

وأوضح عبد الرحمن أن ائتلاف ملاك العقارات القديمة متمسك بمطلبه؛ وهو وضع حد أدنى للعقارات المؤجرة بقانون الإيجار القديم 2000 جنيه للوحدة في المناطق الشعبية، و8000 للوحدة في المناطق الراقية، لمدة 3 سنوات؛ لحين توفيق الأوضاع مع المستأجرين، ويتم العمل بعقود جديدة.

وكانت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، قد اقترحت أن تكون الزيادة في الأجرة كل ٥ سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة؛ لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع تأكيد عدم طرد أي ساكن.

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