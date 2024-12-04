عبدالسند يمامة: فصلنا سليمان وهدان.. والأخير: اتفصلت 3 مرات ورجعت

كتب- محمد أبو بكر:

قال عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب قرر فصل النائب سليمان وهدان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بسبب مشاركته في تأسيس حزب آخر.

وأضاف "يمامة"، في تصريحات لمصراوي، أن الحزب سيبحث قانونية عضوية النائب في اجتماع لاحق.

سليمان وهدان يُعلق على قرار فصله من حزب الوفد

من جانبه، علق النائب سليمان وهدان، على قرار فصله، قائلًا:"لا توجد أسباب وجيهة لفصلي".

وأضاف "وهدان"، في تصريحات لمصراوي: أنا مؤسس في اتحاد القبائل وحديث رئيس حزب الوفد غير واقعي.

وتابع: للأسف عبد السند بيدير عزبة ولا يعتمد على مؤسسات الحزب، وقراره باطل، وأنا نائب رئيس الحزب وعضو هيئة عليا ولا يجوز الفصل إلا بعد التحقيق.

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