أحمد موسى: طرح شركات تابعة للقوات المسلحة الأسبوع المقبل

كتبت -داليا الظنيني:

صرح الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أنه سيتم طرح بين 3 و4 شركات تابعة للقوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال الأسبوع المقبل، وذلك في إطار تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بضخ استثمارات جديدة

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، والتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط، في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها هذه المجالات.

وأوضح، أن الاهتمام الحكومي بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى الجهود المبذولة لتطويرها ودعمها بمشروعات تنموية، منها تأهيل وتطوير منطقة بحيرة قارون، التي شهدت طفرة كبيرة وزيادة في الإقبال السياحي بفضل تحسين البنية التحتية للمنطقة.

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