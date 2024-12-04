حالة الطقس غدا الخميس.. الأرصاد: أمطار وشبورة وبرودة بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024 والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدا

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس غدًا يشهد أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وتكون درجات الحرارة غدًا الخميس، وفق هيئة الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 24 درجة مئوية.

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