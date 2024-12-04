6 طرق.. خطوات الحصول على تدفئة غير مكلفة في فصل الشتاء

كتب- محمد صلاح:

تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة حاليًا، نتيجة بدء فصل الشتاء، مما يدفع المواطنين للبحث عن عن الحلول السليمة لاستخدام الدفاية الكهربائية بحرص دون إسراف لعدم استهلاكهم الكهرباء وارتفاع الفاتورة.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، الخطوات السليمة والإيجابية الواجب اتباعها للاعتماد علي الدفاية الكهربائية وعدم الإسراف في استخدام الكهرباء، كما يلي:

عزل النوافذ والأبواب: تسريب الهواء البارد عبر النوافذ والأبواب يعتبر من أبرز أسباب الشعور بالبرد داخل المنزل.

- استخدام شرائط العزل المطاطية حول الحواف لمنع دخول الهواء البارد.

- استخدام الستائر الثقيلة الستائر السميكة والداكنة تساعد على عزل الحرارة داخل الغرف، كما تمنع تسرب البرودة عبر النوافذ، وإغلاق الستائر في الليل يسهم في الحفاظ على الدفء داخل المنزل.

تدفئة المناطق الأساسية: لا حاجة لتدفئة كافة أرجاء المنزل، بل ركز على تدفئة الغرف التي تستخدمها بشكل مستمر مثل غرفة المعيشة أو غرفة النوم، مما يقلل من استهلاك الطاقة.

- استغلال أشعة الشمس: استخدام المدافئ الكهربائية بكفاءة عند استخدام المدافئ الكهربائية، يفضل تشغيلها في الغرف الصغيرة والمغلقة فقط.

- يوصى بضبط درجة الحرارة على مستويات معتدلة لتقليل استهلاك الكهرباء.

- الصيانة الدورية لأجهزة التدفئة: تأكد من أن أجهزة التدفئة في المنزل تعمل بكفاءة عالية، سواء كانت سخانات المياه أو المدافئ، ومن الأفضل تنظيف وصيانة هذه الأجهزة بانتظام لضمان أقصى كفاءة في استخدامها.