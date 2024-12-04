حدث في 8 ساعات| موعد تحويل الدعم العيني لنقدي وتفاصيل زلزال دمياط

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن موعد تحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين إلى دعم نقدي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي يكشف عن موعد تحويل الدعم العيني إلى نقدي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد تحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين إلى دعم نقدي.

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إجراءات عاجلة لـ"الكهرباء" لضبط المتلاعبين في العدادات بعد اختراق أنظمة الشحن

بدأت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، اتخاذ إجراءات صارمة تتضمن مراجعة كل العدادات مسبقة الدفع التي لم تقُم بالشحن من إدارات الكهرباء لفترات متباينة بعد اكتشاف وجود تلاعبات من قِبل البعض.

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القبض على شخص انتحل صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة - صور

تمكنت الأجهزة الأمنية للقوات المسلحة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة ومزاولته مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية، فضلاً عن ارتدائه الزى العسكرى أثناء قيامه بإجراء الفحوصات الطبية على المرضى وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين.

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وزير الصحة: التصدي للشائعات ليس بالقوانين وحدها بل بتنمية وعي الإنسان

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب وزير الصحة للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إنه جرى إطلاق منصة "وقاية" كأحد روافد المشروع القومي للتنمية البشرية.

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بالأرقام.. رئيس الوزراء يرد على شائعات إهمال الدولة القطاع الصحي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب وزير الصحة للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إنه جرى إطلاق منصة "وقاية" كأحد روافد المشروع القومي للتنمية البشرية.

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زحام شديد لشراء كراسة شروط شقق "سكن لكل المصريين" في البريد - صور

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأربعاء، استئناف بيع كراسات شروط وحدات مبادرة "سكن لكل المصريين 5".

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تحذير.. "حماية المستهلك": لا تنساقوا وراء الإعلانات الوهمية المُضللة -تفاصيل البيان

حذَّر جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم الأربعاء، جموع المستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة التي من خلالها يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية.

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طرح من 3 لـ4 شركات للقوات المسلحة بالبورصة.. مدبولي: إعلان خطة الطروحات الأسبوع المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال الأسبوع المقبل، سنعلن عن خطة الطروحات المتعلقة بالفترة المقبلة، وهناك شركات سيتم الإعلان عنها في مجالات القطاع المصرفي والصناعي والأدوية والاستثمارات المختلفة.

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زلزال بقوة 4.8 درجة على بعد 502 كيلو متر من دمياط

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، والتابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر شمال غرب قبرص، على بعد 502 كم من دمياط.

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الإسكان تُعلن تفاصيل تنفيذ شقق سكن لكل المصريين بعددٍ من المدن الجديدة

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع سير العمل والموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، ومنها مدن: بني سويف الجديدة، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية بالمشروعات.

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