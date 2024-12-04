خبير يكشف سبب توقف توربينات سد النهضة عن توليد الكهرباء

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن سبب توقف توربينات كهرباء سد النهضة الإثيوبي.

وقال شراقي في بوست نشره عبر صفحته الشخصية فيس بوك إن توقف توربينات سد النهضة قد يعود إلى أسباب فنية فى تركيبها وضبطها، أو عدم وجود شبكة جيدة لنقل الكهرباء سواء للداخل أو للخارج فى حالة التصدير " الكهرباء لاحس ولا خبر".

وأشار شراقي إلى أنه تم تركيب 4 توربينات ( توربين فى 22 فبراير 2022، والثانى 14 أغسطس 2022، والاثنين الآخرين فى 24 أغسطس 2024، أول توربينين كان عملهما متقطع يعملان أسبوع ويتوقفا أشهر، وحاليا لم تعمل الأربعة توربينات سوى عدة أيام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتخطيط فى الوقت الراهن لتركيب ثلاثة توربينات أخرى خلال شهر ديسمبر الجارى من إجمالى تسعة توربينات متبقية.

وتابع: التخزين فى بحيرة سد النهضة ثابت منذ 5 سبتمبر 2024 عند منسوب 638 متر فوق سطح البحر بإجمالى تخزين 60 مليار متر مكعب، يمر حاليا حوالى 50 مليون متر مكعب يوميا من خلال بوابة واحدة من بوابات المفيض العلوية.

ولفت شراقي إلى أنه عند عودة تشغيل التوربينات ستغلق بوابة المفيض العلوية، والإيراد اليومى الحالى 50 مليون متر كعب لن يكفى إلا لتشغيل توربين واحد فقط، وبالتالى سيتم استخدام جزءا من المخزون الأصلى (60 مليار م3) مما يزيد من الإيراد اليومى بقدر ساعات التشغيل، وحينئذ تبدأ عودة المياه المصرية المحتجزة هذا العام وقدرها 19 مليار م3 وربما جزء من المحتجز فى السنوات السابقة.

اقرأ أيضا:

أول رد من مدبولي على الطرح العالمي للمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري

مدبولي يكشف عن موعد تحويل الدعم العيني إلى نقدي

تحذير.. "حماية المستهلك": لا تنساقوا وراء الإعلانات الوهمية المُضللة -تفاصيل البيان

زحام شديد لشراء كراسة شروط شقق "سكن لكل المصريين" في البريد - صور