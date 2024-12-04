القبض على شخص انتحل صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة - صور

كتب - محمد سامي:

تمكنت الأجهزة الأمنية للقوات المسلحة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة ومزاولته مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية، فضلاً عن ارتدائه الزى العسكرى أثناء قيامه بإجراء الفحوصات الطبية على المرضى وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين.

قد قامت الأجهزة الأمنية بإحالة المذكور إلى جهات التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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