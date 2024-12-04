وزير الصحة: التصدي للشائعات ليس بالقوانين وحدها بل بتنمية وعي الإنسان

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب وزير الصحة للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إنه جرى إطلاق منصة "وقاية" كأحد روافد المشروع القومي للتنمية البشرية.

وأضاف "عبدالغفار" أنه أشرف مع المجموعة الوزارية على العمل في مراحل عمرية مختلفة في كل المجالات، سواء الصحة أو التعليم أو الثقافة أو فرص العمل أو مجال الوعي أو التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

وتابع: "كل المجالات مبنية على الإنسان ودعم الإنسان في المراحل المختلفة، وتنمية الإنسان والتنمية البشرية هدفها أن يتمتع الإنسان ويستفيد من كل ما هو متاح من البنية التحتية".

ومضى قائلا: "كل المشاريع بلا أهمية دون أن يكون هناك إنسان يستطيع الاستفادة منها، فإذا كان الإنسان غير مؤهل لاستغلال موارد الدولة التي استثمرت فيها، فسيكون هناك مشكلة، وخصصنا مجموعة وزارية مبنية على التعاون والتكامل في قضايا التنمية البشرية".

وأكمل: "جزء من التنمية البشرية يشمل كيفية التصدي للشائعات، والتصدي لها ليس بالضرورة بالقوانين والتشريعات، ولكن التصدي للشائعات يكون بتنمية وعي الإنسان حتى يفرق بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي".

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