وزير العمل يبحث مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات تفعيل التعاون المشترك

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، مع وفد من شركة ابدأ لتنمية المشروعات "الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ"، برئاسة الدكتورة أماني عيد، لبحث تفعيل سُبل التعاون المشترك خاصة في مجالات التدريب المهني والتشغيل، واتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ خطة التعاون خلال الفترة المُقبلة.

وزير العمل يبحث سبل التعاون المختلفة مع شركة ابدأ

وأشاد وزير العمل، اليوم الأربعاء، بانجازات "شركة ابدأ لتنمية المشروعات"، وتجاربها الناجحة في مجالات التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أن التعاون سوف يكون له مردود إيجابي نحو تحفيز الشباب على المشاركة في البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها حيث سيتم مَنحّ المُتدربين شهادة صادرة ومعتمدة من الجانبين تؤهلهم لسوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضح الوزير، أن الخطة ستشمل ضم عددًا من مراكز التدريب الخاصة المتميزة الحاصلة على تراخيص من وزارة العمل للمشاركة مع مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في تنفيذ البرامج التدريبية المستهدفة بالتعاون مع "إبدأ"، ووجه بإطلاق حملة إعلامية مُوسعة للترويج للبرامج التدريبية التى سوف يتم تنفيذها، مؤكدًا على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الجانبين.

من جانبها، رحبت الدكتور أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، بالتعاون مع وزارة العمل في مجال التدريب وتأهيل العمالة المصرية على احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وثَمّنتّ مُقترح تشكيل فريق عمل من الجانبين لوضع وتنفيذ الأهداف المشتركة.

وأكدت "عيد"، على أن الشركة تعمل بإستراتيجيات القطاع الخاص بشأن اتخاذ وتنفيذ القرارات، مُعربة عن تَطُلع الشركة للمزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة والنتائج المرجوة في هذا الشأن.

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