لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مدبولي: ناقشت مع رؤساء الهيئات الإعلامية سبل التصدي للشائعات

04:33 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل لقائه برؤساء الهيئات الإعلامية الجدد، بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينهم.

وقال مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: "حرصت على لقاء رؤساء الهيئات الإعلامية فور تأديتهم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لبحث سبل التصدي للشائعات، ودعم الخطاب الإعلامي الموجه للمواطنين، وحمايته من تأثير الشائعات التي من شأنها أن تؤثر على ثقته في الدولة، وسبل الاستماع لرأي المواطنين".

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعًا مع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار.. 4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى الاثنين المقبل

زلزال بقوة 4.8 درجة على بعد 502 كيلو متر من دمياط

إجراءات عاجلة لـ"الكهرباء" لضبط المتلاعبين في العدادات بعد اختراق أنظمة الشحن

بعد واقعة التجمع.. برلمانية: ضرب الزوجات يحتاج إلى تدخل تشريعي

أحدث صور من داخل محطات وأنفاق الخط الرابع للمترو

الدكتور مصطفى مدبولي الشائعات رؤساء الهيئات الإعلامية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير العمل يبحث مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات تفعيل التعاون المشترك

إعلان

إعلان

رئيس الوزراء: الإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة الأيام المقبلة
عاجل| إحالة أوراق سفاح السيدات بالغربية إلى مفتي الجمهورية
رياح وأمطار.. 4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى الاثنين المقبل
زلزال بقوة 4.8 درجة على بعد 502 كيلو متر من دمياط