مدبولي: ناقشت مع رؤساء الهيئات الإعلامية سبل التصدي للشائعات

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل لقائه برؤساء الهيئات الإعلامية الجدد، بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينهم.

وقال مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: "حرصت على لقاء رؤساء الهيئات الإعلامية فور تأديتهم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لبحث سبل التصدي للشائعات، ودعم الخطاب الإعلامي الموجه للمواطنين، وحمايته من تأثير الشائعات التي من شأنها أن تؤثر على ثقته في الدولة، وسبل الاستماع لرأي المواطنين".

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعًا مع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

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