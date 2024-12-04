بالأرقام.. رئيس الوزراء يرد على شائعات إهمال الدولة القطاع الصحي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أجرى جولة هذا الأسبوع رفقة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في 5 مستشفيات، مُعلقًا: "أُطلق عليها 5 قلاع صحية تنشئها الدولة المصرية في هذا القطاع".

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن حجم الاستثمارات والإنفاق الذي أنفقته الدولة على المجال الصحي يقترب من تريليون جنيه، ويعد ذلك ردًّا مهمًّا على ما كان يُثار دائمًا بشأن اهتمام الدولة بالمشروعات والملف الصحي، قائلًا: "أعتقد الرقم ده في صورة المشروعات الكبيرة والضخمة اللي الدولة نفذتها وهتنفذها، وهتكتمل خلال السنوات القليلة المقبلة.. سيكون ردًّا مهمًّا".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل ستستغرق خمس سنوات ننهي خلالها 5 محافظات؛ بحيث تنضم إلى المحافظات الـ6 التي بدأنا فيها هذه المنظومة الكبيرة.

واستطرد مدبولي: لدينا هذه المنظومة التي تطمئننا على أننا سنصل إلى 30 مليون سائح في نهاية هذا الأمر.