لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالأرقام.. رئيس الوزراء يرد على شائعات إهمال الدولة القطاع الصحي

04:23 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أجرى جولة هذا الأسبوع رفقة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في 5 مستشفيات، مُعلقًا: "أُطلق عليها 5 قلاع صحية تنشئها الدولة المصرية في هذا القطاع".

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن حجم الاستثمارات والإنفاق الذي أنفقته الدولة على المجال الصحي يقترب من تريليون جنيه، ويعد ذلك ردًّا مهمًّا على ما كان يُثار دائمًا بشأن اهتمام الدولة بالمشروعات والملف الصحي، قائلًا: "أعتقد الرقم ده في صورة المشروعات الكبيرة والضخمة اللي الدولة نفذتها وهتنفذها، وهتكتمل خلال السنوات القليلة المقبلة.. سيكون ردًّا مهمًّا".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل ستستغرق خمس سنوات ننهي خلالها 5 محافظات؛ بحيث تنضم إلى المحافظات الـ6 التي بدأنا فيها هذه المنظومة الكبيرة.

واستطرد مدبولي: لدينا هذه المنظومة التي تطمئننا على أننا سنصل إلى 30 مليون سائح في نهاية هذا الأمر.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدبولي: الإقبال على شقق "سكن لكل المصريين" يعكس ثقة الشباب في الحكومة

إعلان

إعلان

رئيس الوزراء: الإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة الأيام المقبلة
عاجل| إحالة أوراق سفاح السيدات بالغربية إلى مفتي الجمهورية
رياح وأمطار.. 4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى الاثنين المقبل
زلزال بقوة 4.8 درجة على بعد 502 كيلو متر من دمياط