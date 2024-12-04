مدبولي يكشف عن موعد تحويل الدعم العيني إلى نقدي

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد تحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين إلى دعم نقدي.

وقال مدبولي إن الحكومة عمدت إلى الوقوف على أرض صلبة في ملف الدعم وأحالته إلى الحوار الوطني بهدف التشاور والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر المتعلقة بهذا الصدد، موضحًا أنه فور انتهاء الحوار الوطني من وضع رؤيته النهائية ستعمل الحكومة على وضع تصورات التنفيذ.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء للرد على الأسئلة والاستفسارات التي تشغل الشارع المصري.

وأضاف مدبولي أنه من المتوقع أن يتم تطبيق الدعم النقدي مطلع العام المالي المقبل، وسيكون بشكل تدريجي يبدأ في عدد من المحافظات.

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