أول رد من مدبولي على الطرح العالمي للمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة إلى منطقة الأهرامات، فإنه تم الانتهاء من المتحف المصري الكبير، وتم عمل تطوير كبير لمنطقة الأهرامات والمنطقة المحيطة، منوهًا بأن كل رؤى رجال السياحة أننا نحتاج إلى حجم غرف فندقية في المناطق المحيطة لا يقل عن 5000 غرفة فندقية.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن ما سيميز ذلك هو وجود مطار سفنكس؛ مما سيمكن من وجود رحلات منخفضة التكاليف، وزيادة أعداد السائحين، وهناك 5 تحالفات (مكاتب استشارية عالمية) أبدت اهتمامها لوضع المخطط التفصيلي لهذه المناطق؛ بحيث خلال ستة أشهر نكون انتهينا بالكامل من وضع المخطط التفصيلي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: يأتي ذلك تزامنًا مع تطوير المنشآت الفندقية التي كانت مملوكة للدولة في هذه المنطقة، ونتحدث عن أنشطة مكملة مع أنشطة المتحف نفسه والمنطقة الثقافية، ويجب أن يكون كل نوع من السياحة بهذه المناطق متوافرًا به كل احتياجاته، والمخطط سينتهي بالتفصيل كل ستة أشهر، وبالتزامن سنطرح كل هذه المناطق للاستثمار السياحي، والدولة ستتحرك في هذا الملف، ونتحدث عن مناطق مختلفة ستتحرك في ملف السياحة؛ مثل الساحل الشمالي، ومنطقة الأهرامات، والقاهرة الفسطاط، ومربع الوزارات، وسيكون الأساس الخاص به في إعادة استغلال مباني الوزارات لتحويلها إلى منشآت وفنادق.

وأضاف مدبولي: لدينا هذه المنظومة التي تطمئننا على أننا سنصل إلى 30 مليون سائح في نهاية هذا الأمر.