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رئيس الوزراء: الإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة الأيام المقبلة

04:04 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة موارى أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذى لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية بـ"المهمة"، إذ التقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما عقد اجتماعًا معه رفقة وزير البترول.

وأضاف "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه كان هناك التزام من الشركة بالإسراع بمعدلات البحث والتنقيب والإنتاجية للحقول والمناطق والامتيازات التي حصلت عليها الشركة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "ندعو الله أن يبدأ ظهور أخبار إيجابية الأيام المقبلة فيما يخص الاكتشافات وزيادة الإنتاجية في مجالات الغاز والبترول، وسيكون هناك لقاء للإعلان عن هذه الموضوعات مع وزير البترول خلال الفترة المقبلة".

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء موارى أوتشينكلوس شركة بريتش بتروليم
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رئيس الوزراء: الإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة الأيام المقبلة
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