طرح من 3 لـ4 شركات للقوات المسلحة بالبورصة.. مدبولي: إعلان خطة الطروحات الأسبوع المقبل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال الأسبوع المقبل، سنعلن عن خطة الطروحات المتعلقة بالفترة المقبلة، وهناك شركات سيتم الإعلان عنها في مجالات القطاع المصرفي والصناعي والأدوية والاستثمارات المختلفة.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عرض الخطة تفصيليًّا الأسبوع المقبل، بالإجراءات والأرقام، وفي إطار هذه الخطة سيكون هناك إعلان عن طرح من 3 لـ4 شركات للقوات المسلحة في البورصة المصرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التفاصيل سيتم إعلانها تباعًا.