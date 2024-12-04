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أحداث مُقلقة.. أول تعليق لرئيس الوزراء على ما يدور في سوريا

03:55 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الملف الخارجي يشغلنا جميعًا دائمًا، وخلال هذا الأسبوع شهدت المنطقة تطورًا، وكلنا استبشرنا خيرًا بوقف إطلاق النار في لبنان؛ ولكن جاءت الأحداث المقلقة في سوريا، ومصر تؤكد دعمَ مؤسسات الدولة السورية في هذا التحدي الكبير.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن دعمَ مصر مستمر لغزة، وكان هناك مؤتمر "دعم الاستجابة الإنسانية لغزة"، والأرقام والإحصائيات منذ بدء أزمة الحرب في غزة، فأكثر من 25 ألف شاحنة من مصر خرجت خلال السنة التي حدثت فيها الأزمة، وأكثر من 375 ألف مواد إغاثة لدعم أشقائنا في فلسطين وغزة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر لن تتوانى عن دعم وبذل جهدها في دعم أشقائنا في فلسطين وغزة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سوريا احداث سوريا
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