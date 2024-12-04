تحذير.. "حماية المستهلك": لا تنساقوا وراء الإعلانات الوهمية المُضللة -تفاصيل البيان

كتب- أحمد السعداوي:

حذَّر جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم الأربعاء، جموع المستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة التي من خلالها يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية.

وناشد الجهاز المستهلكين بتجاهل هذا النوع من الرسائل عبر مُختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتي تطلب الدخولَ على إحدى الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب من الشركة .

ونوه الجهاز بأن الشركات لن تطلب منك القيام بوظائف وأعمال معينة بمقابل مادي من خلال أي من الروابط المُرسلة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأهاب الجهاز بالمواطنين تجاهل هذا النوع من الرسائل التي قد تُشكل في بعض الأحيان انتهاكًا لخصوصية مُستخدميها.

وحذَّر الجهاز جموع المستهكلين من الاشتراك في أية مسابقة؛ سواء من خلال وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد من إخطار جهاز حماية المستهلك .

وأهاب الجهاز بالتُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك .

اختتم الجهاز بيانه، قائلًا: "خليك في الأمان وحافظ على بياناتك".

وقال الجهاز: للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجى التواصل من خلال الوسائل التالية:

- الاتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي .

- إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - آبل ستور .

- إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/

- إرسال الشكوى إلكترونيًّا من خلال الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/

- إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري ".

- التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي الكائن بـ96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بالقرية الذكية، أو من خلال كل الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.