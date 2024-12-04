زحام شديد لشراء كراسة شروط شقق "سكن لكل المصريين" في البريد - صور

كتب - محمد عبدالناصر:

تصوير - محمد معروف:

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأربعاء، استئناف بيع كراسات شروط وحدات مبادرة "سكن لكل المصريين 5".

ورصدت عدسة مصراوي تزاحم المواطنين أمام مكاتب البريد اليوم لشراء كراسة الشروط، بعد وقف بيع الكراسات في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 4 أيام متتالية، لإتاحة الفرصة لأصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم.

وتقرر تمديد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، وذلك حتى يوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق في 24 ديسمبر، لتعويض فترة التوقف المؤقت.

زيادة عدد مكاتب البريد لبيع كراسات شروط سكن لكل المصريين

تم الاتفاق مع داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، على زيادة عدد مكاتب البريد المخصصة لبيع كراسات الشروط إلى 590 مكتبًا موزعة على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة للتخفيف من الضغط على مكاتب البريد وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

اقرأ أيضًا:

بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه

بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه

أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور