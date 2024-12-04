إجراءات عاجلة لـ"الكهرباء" لضبط المتلاعبين في العدادات بعد اختراق أنظمة الشحن

كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، اتخاذ إجراءات صارمة تتضمن مراجعة كل العدادات مسبقة الدفع التي لم تقُم بالشحن من إدارات الكهرباء لفترات متباينة بعد اكتشاف وجود تلاعبات من قِبل البعض.

وكشف مصدر مسؤول بشركة توزيع كبرى، أنه تم ضبط عدة حالات ارتكبها بعض المواطنين من خارج الشركات عبر الاستعانة بأشخاص فنيي برمجة يقومون بالتلاعب في شحن العدادات من خلال إضافة شحن وهمي خارج عن نظام شحن العدادات التابع للشركة؛ من خلال اختراق نظام العداد من الداخل والتلاعب في إضافة كميات كبيرة من الأموال بغرض الشحن.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن ظاهرة اختراق نظام شحن العدادات لم تتضمن نوعًا معينًا، بل وصل التلاعب إلى اختراق معظم أنواع العدادات وإضافة شحن بآلاف ومئات الجنيهات من خلال حيل شيطانية يمارسها بعض الفنيين المتخصصين في التقنيات وفك الشفرات الخاصة بنظام الشحن، حيث تم اكتشاف عدة حالات بشركات مختلفة، إذ اختلفت القيم عن بعضها.

ونوه المصدر بأن هناك توجيهات صدرت من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تضمنت تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الدورية والمستمرة بمختلف الإدارات والقطاعات التابعة لكل شركة؛ لضمان صلاحية العداد بنوعَيه وعدم وجود أي أخطاء أو عيوب فنية وتقنية، وتضمنت التعليمات أن يتم القيام بفحص العدادات قبل تركيبها وعند استلامها من الشركة الموردة، كما تم تخصيص مهندسين وفنيين يكون دورهم فحص العدادات بصفة مستمرة والتواصل مع المواطنين الذين يشتكون من وجود بعض المشكلات في العدادات؛ حيث يقومون بفحصها، وعند اكتشاف أي خطأ أو عيب تقوم الشركة بتركيب عداد جديد دون أن يتحمل المشترك أو المواطن أية تكلفة.

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