6540 رسالة وشكوى.. جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال نوفمبر 2024

كتب- عمرو صالح:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا مفصلًا، اليوم الأربعاء، عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر نوفمبر الماضي، ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها في أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة؛ سواء الصفحة الرسمية على الفيسبوك أو رقم الواتس آب أو الخط الساخن أو البريد الإلكتروني.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الحكومة في التصدي بحزم للمشكلات التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية، وتعزيز آليات التواصل معهم بما يتماشى مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلي من شأن المواطن.

مبادرة "صوتك مسموع"

وكشفت الدكتورة منال عوض عن أن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع"، أشار إلى أنه منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى شهر نوفمبر 2024، تلقت المبادرة 893 ألفًا و743 رسالةً؛ منها 133 ألفًا و333 شكوى، تم حل أكثر من 131,8 ألف شكوى منها بنسبة 98,8%، وجار حل 1505 شكاوى، مشيرةً إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية في التعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى، ومتابعة فحصها، وإزالة أسبابها، وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه.

مخالفات البناء والتعديات

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المبادرة تلقت خلال شهر نوفمبر الماضي 6540 رسالة؛ منها 714 شكوى تم حل 575 منها بنسبة 80,5%، وجار حل 139 شكوى، مؤكدة أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكل المحافظات، هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وتناول التقرير أهم الملفات التي تم التعامل معها من جانب مبادرة صوتك مسموع؛ حيث تمت الإشارة إلى أنه نظرًا لتنامي دور المبادرة واقترابها من المواطن كان من الطبيعي أن ترتبط الشكاوى المسجلة من المواطنين بأهم الخدمات الحكومية والمبادرات والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها وتوجيه جهودها لصالح المواطنين.

وتابع التقرير: ومنها على سبيل المثال شكاوى المواطنين المرتبطة بمخالفات البناء والتعديات؛ خصوصًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتراكمات القمامة والمخلفات، والإشغالات، والفساد.

وأشارت عوض إلى أن المبادرة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم، من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، حيث أشار التقرير إلى أن شكاوى الإشغالات تصدرت خلال شهر نوفمبر الماضي في المرتبة الأولى بعدد 185 شكوى، تليها شكاوى القمامة، وبلغ عددها 169 شكوى، ثم مخالفات البناء 86 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 75 شكوى، وشكوى فساد، إضافة إلى 189 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، وتم توجيهها إلى الجهات المختصة بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ولفتت عوض إلى أن المبادرة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم، من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، وأوضح التقرير أن خدمة الواتس آب تلقت 2562 رسالة تضمنت 511 شكوى تم حل 399 شكوى منها بنسبة 78,1%، وجار حل 112 شكوى، وتلقت صفحة المبادرة على فيسبوك 3777 رسالة منها تضمنت 178 شكوى تم حل 155 شكوى منها بنسبة 87,1%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 95,7 ألف متابع.

ولفت التقرير إلى تلقي البريد الإلكتروني للمبادرة 201 رسالة؛ تضمنت 25 شكوى تم حل 21 شكوى منها، بنسبة 84%، وتلقى الخط الساخن 693 اتصالاً تليفونيًّا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة؛ خصوصًا المتعلقة بأسعار السلع، وتم توجيهها إلى الجهات المختصة بالمحافظات.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01200353111 )، ورقم الخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على "فيسبوك" (صوتك مسموع) والبريد الإلكتروني اضغط هنا .