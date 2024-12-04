وزير الصحة: المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية خطوة إستراتيجية لتنشيط السياحة العلاجية

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن اهتمام الدولة المصرية البالغ بتنشيط السياحة العلاجية، وتعزيز تقديم خدمات صحية تتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي شركة LGA Group، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة مقترح المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة العلاجية، التي تم استعراضها بشكل تفصيلي خلال اللقاء.

المنصة خطوة استراتيجية لتنشيط السياحة العلاجية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار استهل اللقاء بالترحيب بوفد الشركة، وشهدوا عرضًا تقديميًا شاملاً حول تصميم المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة العلاجية، وتم شرح طريقة التسجيل عليها والخدمات التي تقدمها للسياح وغير المصريين من طالبي العلاج أو الاستشفاء، بالإضافة إلى كيفية مواجهة التحديات المتعلقة بالحصول على تأشيرات طبية.

تيسير الحصول على الخدمات الصحية

وأضاف أن الوزير استمع إلى خطة العمل الاستراتيجية للمنصة، التي تتضمن تحديد الجهات المستهدفة والرعاية الصحية عن بُعد، مع التأكيد على التغطية الشاملة للخدمات الصحية وتيسير الحصول عليها، كما تم التطرق إلى أهمية دعم تكنولوجيا المعلومات لضمان حماية بيانات المرضى، مشيرًا إلى توجيهاته بعرض المقترح على الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية.

كما أكد الوزير تعاون جميع الجهات المعنية في الدولة لتسهيل الإجراءات المرتبطة بتنشيط السياحة العلاجية، لافتًا إلى أن المنصة الإلكترونية تمثل خطوة أساسية نحو تطوير وتحقيق التقدم في هذا المجال الحيوي.

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