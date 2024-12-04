وفد "زراعة النواب" يزور محافظتَي الغربية وكفر الشيخ للاستماع إلى المزارعين والصيادين

كتب- نشأت علي:

انطلقَ وفد برلماني من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، في زيارة ميدانية لمحافظتَي الغربية وكفر الشيخ، لتفقد عدد من المشروعات والمناطق الزراعية ومناطق الصيد والاستزراع السمكي، والاستماع إلى المزارعين والصيادين.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، إن اللجنة تستهدف من الزيارات الميدانية، الوقوف على التحديات التي تواجه خطة الدولة للتوسع في الإنتاج الزراعي، في ظل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والعمل على تذليلها، وتعظيم الاستفادة من الرقعة الزراعية والثروات المائية، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية نحو تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف الحصري أن القيادة السياسية تبذل جهودًا ضخمة في تنمية القطاع الزراعي، وهو ما تحقق على أرض الواقع في المشروعات القومية بزيادة حجم الرقعة الزراعية، وزيادة حجم الإنتاج الزراعي، متابعًا: ولكن في ظل التحديات العالمية حاليًّا يكون علينا ضرورة تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات وما تملكه الدولة من موارد، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في حجم الصادرات.

ويضم الوفد البرلماني كلًّا من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، والنائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، والنائب مجدي ملك، والنائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، والنائب عادل صلاح منصور عامر، والنائب حمدي حسن، والنائب صابر عبد القوي، والنائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفي، بالإضافة إلي يحيى جلال، وأحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.

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