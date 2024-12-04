نشرة التوك شو| حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.. وتفاصيل قروض ميسرة لمزارع الدواجن

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، إذ يرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

الأعلى للجامعات": لدينا 145 مستشفى تغطي أنحاء الجمهورية

أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، الدور المحوري للمستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الصحية. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)

هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الفتاوى الدينية؟

أكد الشيخ وحيد أبو الفضل، الداعية الإسلامي، أن الذكاء الاصطناعي له جانب متاح لكي يتم استخدامه في الأمور الدينية، موضحًا: قد يوفر الوقت والبحث في ملايين الكتب وقد يكون عامل مساعد فقط، ولكن لا يستطيع أن يُفتي. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)

حقيقة ارتفاع أسعار البيض والدواجن في الأسواق.. رئيس الشعبة يكشف

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)

"زراعة النواب": قروض ميسرة لدعم أصحاب مزارع الدواجن المتضررين

أكد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، سعي الدولة الحثيث لتحقيق الأمن الغذائي، مبينًا أن هناك خطوات عملية مثل توفير قروض ميسرة بنسبة 5% لدعم مزارع الدواجن المتضررين. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)

"قومي الإعاقة" يشيد بتكاتف المؤسسات لإنجاح "مستمرون في التمثيل

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)