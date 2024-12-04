جحيم الشرق الأوسط.. مصطفى الفقي: هذا هو السبب من وراء تصريحات ترامب

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاوزت كل الحدود والتوقعات، معقبا: "تصورت أن يكون ترامب أكثر عقلانية وهدوءا بعد انتخابه".

وأضاف الفقي، خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سى مصر"، أن ترامب ونتنياهو وجهان لعملة واحدة، موضحا أن ترامب يريد أن يوجه رسالة قوية إلى دول المنطقة بأنه رئيس قوي.

وأوضح أن ترامب يضغط على كل أطراف المنطقة بتصريحاته الأخيرة، مشيرا إلى أنه العراق قد يواجه كثيرا من الضغوط خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن جزء من تفكك الداخل السوري جاء بسبب غياب الحريات والديمقراطية، موضحا أن بسبب التنافس الحزبي كانت سوريا الدولة العربية الوحيدة ضد العراق.

وتابع: حافظ الأسد كان يستخدم إيران، والآن إيران تستخدم بشار لمصلحتها، مؤكدا أن حزب الله تم تأسيسه في دمشق بتخطيط إيراني.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه سيكون هناك "جحيم" في الشرق الأوسط إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير

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