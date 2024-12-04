رياح وأمطار.. 4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى الاثنين المقبل

4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى الاثنين المقبل

كتب- محمد شاكر:

أعلنت هيئة الأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين 9 ديسمبر الجاري.

توقعات حالة الطقس في 6 أيام

قالت الهيئة، إنه يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس اليوم الأربعاء

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الخميس

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس الجمعة والسبت

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس الأحد والاثنين

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.





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