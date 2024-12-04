برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة

كتب- نشأت علي:

أعرب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: عن فخره بالمشاركة في إعداد ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد "أبو زيد"، أنه مشروع القانون الجديد يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة، في ظل توجيه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار النائب، إلى أن كل الهيئات القضائية، والهيئات ذات الصلة، شاركت في المناقشات، وعرضت وجهات النظر المختلفة، والتي تم مناقشتها جميعًا.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خضع لدراسات مستفيضة، ويواكب التغيرات الحديثة.

وأشار إلى أن المحامين كانوا يعانون من عمليات الإعلان، وما يترتب عليه من الأحكام الغيابية، مؤكدًا أن العمل بالرقم القومي، سيكون هو السبيل لحل هذه المشكلات.

وأوضح "أبو زيد"، ما يتضمنه القانون من حقوق للمتهمين والدفاع، فضلًا عن تعويضات الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن جميعها يدفع نحو تحقيق العدالة الناجزة.

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