برلماني: هناك اتجاهًا لتحويل الدعم العيني إلى نقدي

كتبت- داليا الظنيني:

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إنه تم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، المقدم من الحكومة.

وأضاف "خليل"، خلال حواره ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية الحياة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين نظام الدعم النقدي للمواطنين.

وتابع: ينص القانون على تحديث بيانات المستفيدين سنويًا للتأكد من استحقاقهم للدعم، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي لزيادة المرونة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد.

وواصل عضو مجلس النواب: كما يركز القانون على المستفيدين من برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة، حيث يلزمهم بتحديث بياناتهم بشكل دوري لضمان استمرار حصولهم على الدعم.

وأشار إلى أن هناك اتجاهًا لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، من أجل أن يكون هناك مرونة في الاستفادة منها، ومنع الفئات غير المستحقة من مزاحمة المستفيدين.

وتابع النائب عماد خليل: نصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

وواصل: يسعى القانون إلى تحسين آليات صرف الدعم من خلال دراسة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، مما يوفر للمستفيدين مرونة أكبر في استخدام الدعم، بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.

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