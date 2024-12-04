شركات الإنتاج الحربي تتوسع في المشاركة بالمعارض الدولية

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، مشاركة شركاتها خلال الفترة المقبلة بمختلف منتجاتها المدنية في العديد من المعارض المهمة التي تلبي احتياجات قطاعات صناعية متنوعة.

مشاركة الإنتاج الحربي في معرض الأسبوع الكويتي الخامس عشر

وأوضح محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم المشاركة في العديد من المعارض خلال شهر ديسمبر الجاري 2024، حيث شاركت شركات الإنتاج الحربي في "معرض الأسبوع الكويتي الخامس عشر" والمقام بفندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة والذي بدأت فعالياته اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بعدد من منتجاتها وهي (المحركات بأنواعها - الكابلات الهوائية والمعزولة - لفات ومقاطع نحاس - عينات تروس مختلفة المقاسات - كاميرات المراقبة - ألواح طاقة شمسية - كشافات ليد مختلفة القدرات - شاشات سمارت أندرويد لونج لايف - ماكيت المستشفى الميداني - ماكيت خط تدوير المخلفات من شجر الموز لإنتاج السماد العضوي والعبوات الكرتونية - ماكيت إعادة تدوير المخلفات "مستقبل 1" - بطاريات السيارات هيكلية - سائل تبريد المركبات - الطلمبات الغاطسة "رول آب" - جهاز توليد المياه من الهواء الجوي).؟

كما تشارك الوزارة في المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي ومعالجة تدوير المخلفات، والمقرر إقامته خلال الفترة من 10-12 من الشهر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس من خلال شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، بالعديد من المنتجات وخطوط الإنتاج وهي: (خط تدوير المخلفات من شجر الموز لإنتاج السماد العضوي والعبوات الكرتونية - خط تدوير المخلفات الصلبة "مستقبل 1").

ونظرًا للنجاح الذي حققته شركة قها للصناعات الكيماوية في مجال محطات المياه والصرف الصحي، ستقوم الشركة بعرض سابقة أعمالها في إنشاء محطات تنقية المياه ومحطات الصرف الصحي والأجزاء التي تم تصنيعها محليًا بالشركة، وستستمر وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها في دعم الصناعة الوطنية لمصر.

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