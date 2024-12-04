طلب مناقشة بمجلس الشيوخ حول الإسعافات الأولية في الملاعب المصرية

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ بضرورة مراجعة الخدمات الطبية والإسعافات الأولية داخل الملاعب الرياضية، وذلك لضمان الحفاظ على حياة وسلامة اللاعبين حال تعرضهم للإصابة.

وقالت ريهام عفيفي، في طلب مناقشة موجه إلى رئيس مجلس الشيوخ ووزير الشباب والرياضة، إنها لاحظت خلال الفترة الماضية تكرار العديد من الحوادث المأساوية داخل ملاعب كرة القدم، سواء بالوفاة أو الإصابات الخطيرة مما يؤكد غياب الرؤية وعدم المهنية في التعامل مع هذه الأحداث.

واستدلت النائبة ريهام عفيفي، إلى حادثة وفاة لاعب نادي كفر الشيخ محمد شوقي، الذي سقط على أرضية الملعب خلال مباراة فريقه مع فريق القزازين الشهر الماضي، ولم يتم إسعافه داخل الملعب لمدة 5 دقائق حتى انطلقت به سيارة الإسعاف إلى المستشفى التي وصلها متوفيا إكلينيكيا.

كما استشهدت النائبة أيضًا بالإصابة القوية التي تعرض له اللاعب أحمد ياسر ريان، والتي أسفرت عن كسر في عظمة الترقوة خلال مباراة فريقه البنك الأهلي مع النادي الأهلي، وكان واضحًا جدًا عدم المهنية أو الاحترافية من المسعفين في التعامل مع الحالة حتى تم نقله بكرسي خارج الملعب ووضعه في سيارة الإسعاف التي انتقلت به إلى المستشفى التي أكدت أن التشخيص المبدئي للاعب أوضح إصابته بالكسر، وهو ما كان يحتاج إلى نقله بطريقة سليمة من المسعفين لتدارك مضاعفة الكسر، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتكرر كثيرًا.

وتساءلت النائية ريهام عفيفي، عن الإجراءات التي تدرسها وزارة الشباب والرياضة لمعالجة نقص الخدمات الطبية والإسعافات الأولية في الملاعب، حيث تلاحظ زيادة حالات الإصابة بسبب ضعف هذه الخدمات، وكيف تحرص الوزارة على ضمان سلامة اللاعبين؟.

كما تساءلت عن الأسباب وراء عدم تدريب المسعفين والأطقم الطبية المتواجدة في الملاعب على التعامل مع الإصابات بشكل فعال، وعن إمكانية التعاون مع منظمات الإسعاف والتدريب الطبي لتحسين مهارات هذه الطواقم في هذا السياق.

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