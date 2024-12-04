طرق سداد فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر 2024.. أبرزها المحفظة البنكية

كتب- محمد صلاح:



مع بداية شهر جديد، يبدأ عملاء شركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات، في سداد قيمة استهلاك فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر 2024.



وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن مجموعة من الخيارات الميسرة لسداد الفواتير، تشمل الدفع التقليدي والإلكتروني.



خطوات وطرق سداد فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر 2024



1- السداد الإلكتروني:



- استخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال الفاتورة.

- زيارة الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء (www.eehc.gov.eg) للاستعلام عن الفواتير وسدادها.



2- نقاط التحصيل:



الدفع في مكاتب البريد أو من خلال خدمات التحصيل الإلكتروني مثل: (مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن - ضامن - البنك الزراعي - شبكة فوري).



3- تطبيقات الهواتف الذكية:



- استخدام تطبيقات "خدمات الكهرباء الذكية" المتوفرة على App Store وPlay Store، والتي تقدم خدمات مثل: (الإبلاغ عن قراءة العداد - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير)

- تطبيق خاص بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء (https://ncedc.gov.eg).



4- المحفظة البنكية:



- إمكانية السداد عبر المحافظ البنكية في البنوك المصرية.



5- المحافظ الإلكترونية:



- الدفع من خلال المحافظ الخاصة بشركات الاتصالات داخل مصر.



إجراءات تسهل عملية الدفع



تأتي هذه الخطوات في إطار دعم المشتركين الذين تمنعهم ظروفهم من الدفع المباشر لمحصل شركات توزيع الكهرباء أو الذين يفضلون الطرق الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد.