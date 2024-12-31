خبير: 1.8 تريليون دولار إجمالي الاستثمارات المتوقعة في الذكاء الصناعي

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي، إن تطوير الذكاء الصناعي حدث من خلال ملاحظة طريقة عمل العقل البشري، وبناءً على ذلك تم إعداد محاكاة لطريقة عمل العقل البشري، ومع تطوير أجهزة الحاسوب، أصبحت محاكاة العقل البشري تُخرج نتائج مبهرة.

وتابع "خليف"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المُذاع على القناة العاشرة المصرية "TEN"، مساء الثلاثاء، أن العالم يشهد خلال الفترة الحالية بداية طفرة كبيرة في مجال الذكاء الصناعي، ولا نستطيع قياس الطفرة في هذا المجال، لأن الطفرة الحالية ستكون مُغيرة لحياة الإنسان وللثقافة وللكثير من المجالات.

وأضاف أن الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الصناعي سيصل إلى 1.8 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن الذكاء الصناعي سيُستخدم في كافة مجالات الحياة، ولذلك لا يمكن تجاهل الاستثمار في هذا المجال، مهما كانت الجوانب السلبية للذكاء الصناعي.

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