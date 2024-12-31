البابا تواضروس يترأس احتفالات رأس السنة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية (بث مباشر)

القاهرة - مصراوي:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، صلوات ليلة رأس السنة الميلادية من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية.

تضمن الاحتفال تقديم مجموعة من الترانيم الروحية، إلى جانب إلقاء كلمة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة العام الجديد.

ويختتم الاحتفال مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجديد بصلاة القداس الإلهي.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات قداس عيد الميلاد المجيد مساء السادس من يناير المقبل من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء وممثلي الأزهر الشريف والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والإعلاميين.