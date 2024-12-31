لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نائبة: البرلمان استجاب لـ 95% من مطالب الأطباء بشأن "المسئولية الطبية"

10:34 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

النائبة إيرين سعيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - داليا الظنيني:

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة بمجلس النواب استجابت لما يقرب من 95% من مطالب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن هذا التوافق شمل التفرقة بين الأخطاء الطبية الجسيمة والعادية، وتدرج العقوبات، وإلغاء الحبس الاحتياطي.

وأكّدت النائبة أن مجلس النواب يسعى جاهدًا لإقرار قانون عادل يحمي حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.

وأوضحت "سعيد" أن النقطة الوحيدة التي لم يتم التوافق عليها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية هي اعتبار تقرير اللجنة الطبية إلزاميًا للقضاء، مؤكدة أن هذه النقطة تتعارض مع بعض المبادئ الدستورية.

ولفتت إلى أن نقيب الأطباء وجه الشكر لمجلس النواب على تجاوبه مع المطالب التي قدمتها النقابة في الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا:

قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر.. عيد الفطر 30 مارس

في اليوم الأخير من 2024.. السيسي يصدر توجيهًا لوزارة المالية والبنك المركزي

النائبة إيرين سعيد لجنة الصحة بمجلس النواب نقابة الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البابا تواضروس يترأس احتفالات رأس السنة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية (بث مباشر)

إعلان

إعلان