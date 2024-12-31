"قومي المرأة" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد

كتبت: نور العمروسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بأطيب التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وعبّرت المستشارة أمل عمار عن خالص تهانيها القلبية وأصدق تمنياتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعية الله عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة العمل والبناء والتنمية، وأن يعيد هذه المناسبة عليه بوافر الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

وعاهدت المستشارة أمل عمار رئيس الجمهورية بمواصلة بذل المجلس المزيد من الجهود والعمل والعطاء لخدمة المرأة المصرية العظيمة، بما يحقق رفعة الوطن وازدهاره.