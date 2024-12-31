رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يكشف ملامح القانون الجديد

كتبت - داليا الظنيني:

كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى توحيد وتبسيط التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين كافة.

وأوضح أن القانون الجديد يتضمن أكثر من 175 مادة تتناول ولاية النفس، و89 مادة تتعلق بولاية المال، بالإضافة إلى 91 مادة خاصة بالإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وأشار رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، إلى أن عملية إعداد مشروع القانون الجديد واجهت تحديات كبيرة بسبب تعدد وتضارب القوانين السابقة، مؤكدا أن الهدف من القانون الجديد هو توحيد هذه التشريعات وتقديم قانون شامل وواضح يسهل على القضاة والمتقاضين التعامل معه.

وأوضح عبد الرحمن أن القانون الجديد يتضمن أكثر من 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، خاصة فيما يتعلق بالمسائل التي لا تتعلق بالعقيدة مثل الحضانة والرؤية ومسكن الزوجية.

وأكد أن هذا الأمر يعكس حرص المشرع على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن أكثر من 255 مادة تغطي جوانب متعددة من الحياة الأسرية، بما في ذلك ولاية النفس والمال والإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية.