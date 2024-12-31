قرارات جديدة لمجلس نقابة المحامين: رفع الحد الأقصى لمساهمة العلاج واعتماد زيادة المعاشات

كتب- داليا الظنيني:

اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور غالبية أعضاء المجلس، اليوم الثلاثاء بنادي المحامين بالمعادي.

واتخذ المجلس عدة قرارات مهمة، أبرزها:

أولاً :ـ زيادة مساهمة النقابة فى التحاليل للعضو من 3000 جنية إلى 4000 جنية بواقع 2000 جنية أشعة و2000 جنية تحاليل + 3000 جنيه تحاليل وأشعة للأسرة بواقع 1500 تحاليل + 1500 أشعة.

2 ـ تحاليل وأشعة الامراض السرطانية للعضو من 5000 إلى 10000 بواقع (5000 تحاليل + 5000 أشعة) والأسرة من 2000 إلى 3000 بواقع (1500 أشعة + 1500 تحاليل).

3 ـ العلاج الطبيعى من 1500 إلى 2000 جنية للعضو والأسرة من 500 إلى 1000 جنيه.

4 ـ عيادات خارجية 2000 للعضو والأسرة 1000 جنيه.

5 ـ أدوية الأمراض المزمنة من 10000 إلى 12000 على أن تصرف بواقع 1000 جنيه شهريًا.

6 ـ عمليات الأمراض السرطانية من 60,000 جنية إلى 70,000 جنية.

7 ـ عمليات قساطر القلب من 40,000جنية إلى 50,000 جنية.

8 ـ عمليات القلب المفتوح من 60,000 جنية إلى 70,000 جنية.

9 ـ أشعة المسح الذرى 4500جنية عند الحاجة إليها بعيدًا عن رصيد التحاليل والأشعة.

10 ـ زراعة النخاع والكلى من 50,000جنية إلى 60,000 جنية.

11 ـ زراعة الكبد 100,000 جنية.

12ـ إلغاء مساهمة النقابة فى علاج الأسنان.

على أن يتم موافاة النقابة العامة بالمستندات الدالة على إستحقاق العضو للخدمة المقدمة وسوف تحدد النقابة أماكن الكشف الخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة بالقاهرة والمحافظات.

كما قرر المجلس عدم السماح لمن لهم تغطية علاجية بجهات أخرى من الاشتراك بمشروع العلاج.

كما قرر المجلس اعتماد الزيادة السنوية للمعاشات بواقع 5% إعتبارًا من 1/1/2025 وهى الزيادة الدورية الخامسة منذ عام 2021 وحتى عام 2025.

كما قرر المجلس فتح منافذ لتجديد الاشتراكات واستخراج الخطابات والبطاقات العلاجية فى كلاً من نقابات حلوان ـ وشمال القاهرة ـ والقاهرة الجديدة ـ وشمال وجنوب الجيزة إعتبارًا من الغد الأربعاء الموافق 1/1/2025.

هذا وسوف تبدأ إدارات النقابة العامة بإستقبال السادة الأعضاء الراغبين فى استخراج بطاقات التجديد والبطاقات العلاجية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى وبكافة النقابات الفرعية.

كما تقرر نقل إدارة العلاج من المبنى المجاور للنقابة العامة برمسيس إلى مقر النادى النهرى بالمعادى بالدور الأرضى بالقاعة المعده لذلك مؤقتًا لحين افتتاح مبنى النقابة العامة الجديد خلال أيام.

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