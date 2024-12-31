"برلمانية النور" تتقدم ببيان عاجل بشأن فرض رسوم على هواتف القادمين من الخارج

كتبت – داليا الظنيني:

تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بشأن فرض رسوم على هواتف القادمين من الخارج.

وقال "خير الله": إن مكافحة التهريب، خاصة في الهواتف المحمولة، لا يختلف عليه أحد؛ خاصة وأن وزارة المالية تشير في إحصائياتها إلى أن نسبة التهريب تتخطى الـ90٪، وهو ما يعني تهرب أكثر من 90٪ من الرسوم الجمركية وضياع أموال على الدولة، مما يُضعف إيرادات الدولة من الهواتف خارج الاستخدام الشخصي. لكن، هل فرض تلك الرسوم هو السبيل الأمثل لمكافحة ظاهرة التهريب؟

وأشار "خير الله" إلى أهمية توعية المواطنين بقرارات الحكومة وأهدافها وآلية تطبيقها، مشيرًا إلى أن المواطن قد يتفاجأ بقرار لا يعرف كيف سيتم تطبيقه، ومن هو المقصود منه بالتحديد، وهل التليفون الشخصي يدخل ضمن القرار؟ مطالبًا الحكومة بتوعية المواطنين قبل تطبيق القرارات التي تمسهم بشكل مباشر والتأكيد على أن الهواتف التي يأتي بها المواطن من الخارج للاستخدام الشخصي معفاة من أية رسوم.

كما طالب "خير الله" الحكومة بإعفاء الهواتف التي دخلت قبل 1 يناير 2025، نظرًا لأن العديد من المواطنين أحضروا تلك الهواتف كهدايا لأسرهم وأصدقائهم، أو قاموا بشرائها عبر شركات ومنافذ بيع معروفة في السوق ولم يكونوا على علم بوجود رسوم أو ضرورة لتسجيلها. وأكد أن هذه الخطوة قد يكون لها أثر إيجابي على المواطنين وستخفف من حدة ارتفاع الأسعار التي بدأت بالفعل منذ إعلان القرار.

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