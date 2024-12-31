رئيس "البحيرة للكهرباء" يتابع توصيل التيار لتجمعات مدينة رأس الحكمة الجديدة

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كتبت ـ محمد صلاح:

أعلن المهندس بهجت عبد الحليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، الانتهاء من إعداد وتنفيذ البنية التحتية الكهربائية لتغذية مناطق التجمعات السكنية في شمس الحكمة والقرى وحبلى الأراضي البديلة لأهالي رأس الحكمة بهدف تأمين التغذية الكهربائية وضمان وصولها لكافة التجمعات الجديدة بالمناطق المجاورة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، ومحافظة مطروح.

وأكد رئيس الشركة في تصريحات لمصراوي، أنه تم توفير سيارة مجهزة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقدم لتركيب عدادات مسبقة الدفع للمنازل الجديدة، خاصة بعد الانتهاء من إنشاء شبكة الجهد المتوسط والمنخفض وتشغيل 5 غرف محولات لتأمين التيار الكهربائي لكافة المناطق الجديدة وضمان وصوله بسهولة ويسر.

وأشار إلى أنه جارٍ التنسيق بين الشركة والمحافظة وجهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة للبدء في تركيب العدادات. كما نوه إلى أنه تم الانتهاء من إحلال موزع بهندسة مطروح غرب، بالإضافة إلى زيادة قدرات التوليد المتعلقة بمحطة منطقة سيوة بقدرة بلغت 5 ميجاوات لتوفير التغذية الكهربائية المستقرة لواحة سيوة.

رافق رئيس الشركة خلال جولته المهندس وليد حجاج رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، ورئيس قطاع توزيع كهرباء مطروح المهندس يوسف شعيب.