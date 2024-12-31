نقيب الأطباء يشيد بتمييز "المسؤولية الطبية" بين الأخطاء المهنية والخطأ الجسيم

كتبت - نشأت علي:

أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، بالجهود المبذولة من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، معرباً عن شكره للجنة على سعة صدرها لاستقبال كافة الآراء والملاحظات، وخاصة ملاحظات نقابة الأطباء حول القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث تم التوافق على تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وثمّن نقيب الأطباء التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون، مشيراً إلى أنها تُظهر تقديراً للفرق الصحية بمصر، مشيدا بتمييز القانون بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها أثناء ممارسة المهنة والخطأ الطبي الجسيم، مؤكداً أن هذا التمييز يعكس فهماً عميقاً لطبيعة العمل الطبي.

ووجه عبدالحي شكره للحكومة على تفاعلها الإيجابي مع التعديلات التي اقترحتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مما يعزز من الثقة في دعم الدولة لحقوق الفرق الطبية وحماية المرضى على حد سواء.

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