نائب "مستقبل وطن" يعلق على حذف مادة الحبس الاحتياطي من "المسؤولية الطبية"

كتب - نشأت علي:

قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، إن الاجتماع الذي عُقد مؤخراً بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، جاء للتوافق حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض وإجراء التعديلات اللازمة عليه، ما يعكس حرص مؤسسات الدولة التشريعية وحزب مستقبل وطن على الاستجابة لمطالب النقابات المهنية وتحقيق تطلعاتهم بما يمكّنهم من أداء مهنتهم النبيلة على أكمل وجه.

وأضاف أن اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، شهد تمسك أعضاء اللجنة من حزب مستقبل وطن ومن مختلف الأحزاب الأخرى بحذف المادة (29) من مشروع القانون، والتي تتعلق بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية.

وأوضح أن ذلك يعكس حرص الأحزاب السياسية المختلفة على تلبية مطالب الفرق الطبية في مصر وتوفير بيئة عمل آمنة لهم أثناء ممارسة مهنتهم.

وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن انفتاح مجلس النواب على جميع الآراء والملاحظات المتعلقة بهذا المشروع بقانون قبل إقراره، يبرز قوة المؤسسات الدستورية في مصر وقدرتها على التفاعل مع مطالب النقابات المهنية، مشيرا إلى أن النصوص التشريعية الجاري صياغتها تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية أثناء تقديم الخدمات الصحية.

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