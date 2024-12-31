رئيس الوطنية للصحافة يترأس عمومية "دار الهلال": نعمل لحل المشاكل المزمنة

القاهرة - أ ش أ:

أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة.

وقال الشوربجي - في كلمته خلال ترؤسه لاجتماعات الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال - أنه خلال فترة رئاسته للهيئة منذ عام 2020 وحتى الآن تم اعتماد 10 ميزانيات مالية متأخرة لدار الهلال اعتبارًا من ميزانية (2012 - 2013) وحتى ميزانية (2021 - 2022).

وأضاف أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات، كما أنها كانت داعمة لمؤسسة دار الهلال في إجراءاتها التي اتخذتها لاستغلال عدد من الأصول بها.

وأشاد بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لحسن وسلامة أعمال المؤسسات لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية، مثمنًا بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري.

من جانبه..استعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الأستاذ عمر سامي وأعضاء مجلس الإدارة - خلال الاجتماعات - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال الأعوام المالية (2019 /2020 - 2020 /2021 - 2021 /2022).

وشهدت الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال، مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت إلى مجموعة من القرارات منها اختيار الأستاذ سامح محروس أمين سر الجمعية بالتزكية، واعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن الأعوام من 2019 حتى 2022 محملة بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشكيل لجنة لدراسة هذه الملاحظات وكيفية معالجتها.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال لمؤسسة دار الهلال عن الفترة من 2019 وحتى 2022..فيما كما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لاستغلال بعض الأصول المملوكة لها.