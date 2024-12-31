تامر عبدالمنعم يكشف تفاصيل حفل رأس السنة لمصطفى قمر على البالون

كتب- محمد شاكر:

أكد الفنان تامر عبدالمنعم أن حفل رأس السنة الذي يقام اليوم الثلاثاء، على مسرح البالون يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، وتم حجز جميع المقاعد تقريبا.

وقال عبدالمنعم في تصريحات خاصة لمصراوي: نقدم في الحفل عرض مسرحية "نوستالجيا ٩٠/٨٠"، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، ويشمل استعراضات فرق بورسعيد، والحرية، وفرقة رضا، والفرقة القومية للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقى، وأعاد التوزيع الموسيقي محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مصمم الأزياء رنا عبدالمجيد، مكياج إسلام عباس، إضاءة عز حلمي.

وأضاف: كما سنقدم استعراضا بعنوان رأس السنة، بالاشتراك بين فرقتي رضا والقومية، وسيحدث دمج بين عرض نوستالجيا لقصور الثقافة وفرق البيت الفني للفنون الشعبية، وأغاني النجم مصطفى قمر.

وأكمل: سيتم نقل الحفل على الهواء مباشرة من خلال التعاون مع الشركة المتحدة، حتى يصل العرض للجمهور في جميع ربوع مصر.

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