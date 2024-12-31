لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تامر عبدالمنعم يكشف تفاصيل حفل رأس السنة لمصطفى قمر على البالون

06:31 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

تامر عبدالمنعم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

أكد الفنان تامر عبدالمنعم أن حفل رأس السنة الذي يقام اليوم الثلاثاء، على مسرح البالون يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، وتم حجز جميع المقاعد تقريبا.

وقال عبدالمنعم في تصريحات خاصة لمصراوي: نقدم في الحفل عرض مسرحية "نوستالجيا ٩٠/٨٠"، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، ويشمل استعراضات فرق بورسعيد، والحرية، وفرقة رضا، والفرقة القومية للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقى، وأعاد التوزيع الموسيقي محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مصمم الأزياء رنا عبدالمجيد، مكياج إسلام عباس، إضاءة عز حلمي.

وأضاف: كما سنقدم استعراضا بعنوان رأس السنة، بالاشتراك بين فرقتي رضا والقومية، وسيحدث دمج بين عرض نوستالجيا لقصور الثقافة وفرق البيت الفني للفنون الشعبية، وأغاني النجم مصطفى قمر.

وأكمل: سيتم نقل الحفل على الهواء مباشرة من خلال التعاون مع الشركة المتحدة، حتى يصل العرض للجمهور في جميع ربوع مصر.

اقرأ أيضا:

من "منزلي" لـ"تجاري".. تعرف على خطوات تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بـ"الكهرباء"

أمطار رعدية وشبورة وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"التعليم" تُعلن طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2026

تامر عبدالمنعم حفل رأس السنة لمصطفى قمر حفل مصطفى قمر بمسرح البالون مسرح البالون عرض مسرحية نوستالجيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تفاصيل طقس أول أيام 2025.. وتحذير من الأرصاد (بيان بالدرجات)

إعلان

إعلان

طريقة استخدام تطبيق "تليفوني telephony" للكشف عن جمارك الهواتف وسداد الرسوم
عاجل| دار الإفتاء تعلن رسميًا موعد أول أيام شهر رجب