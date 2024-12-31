دار الإفتاء تعلن رسميًا موعد أول أيام شهر رجب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ رجب لعام 1446 هجريًّا، بعد غروب شمس اليوم، وأعلنت تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رجب.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن غدًا الأربعاء الأول من يناير لعام 2025، هو أول أيام شهر رجب لعام 1446 هجريا.

وتقدمت دار الإفتاء المصرية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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