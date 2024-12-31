في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد موقع الطاقة الذرية بأنشاص

كتب ـ محمد صلاح

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى موقع هيئة الطاقة الذرية بمنطقة أنشاص بمحافظة الشرقية، الذي يضم مركز البحوث النووية، مركز المعامل الحارة، والعديد من المعامل والمراكز البحثية في مختلف التخصصات العلمية.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة للدولة والعمل على تعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، والاستفادة من البحث العلمي ودعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى قيمة اقتصادية من خلال استخدام الفرص البديلة.

كما تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية والمستمرة لمواقع العمل والإنتاج والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، والتي تستهدف تحسين معدلات الأداء والنهوض بالقطاعات التابعة وتعظيم العوائد ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة، لاسيما في الهيئات البحثية والعلمية التابعة، وكذلك متابعة تطبيق النتائج البحثية لخدمة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية انطلاقًا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الصناعية، وخاصة في السلع الاستراتيجية لخفض الواردات وزيادة الصادرات.

استهل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية التي تعد الثانية إلى موقع الهيئة بمنطقة أنشاص خلال الشهور الماضية، بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور عماد محمد برعي رئيس مركز المعامل الحارة، والدكتور صلاح الدين المرشدي رئيس مركز البحوث النووية، وعدد من قيادات الهيئة ومجموعة من العلماء العاملين بالموقع، بالاستماع إلى شرح تفصيلي من الدكتور جمال عبد الحميد أستاذ مساعد الميكروبيولوجي بمركز البحوث النووية حول المشروع التطبيقي الأول، والذي يشمل تركيز مادة خامس أكسيد الفسفور الموجود في المخلفات الناتجة من استخراج خام الفوسفات، والتي تتراوح نسبتها من 10 إلى 21%. حيث نجح في زيادة تركيز خام الفوسفات من خلال تقنية جديدة تشمل عدة مراحل: الأولى فصل السيلكا، الثانية فصل العناصر الثقيلة مثل الحديد، والثالثة تحويل الخام إلى حمض الفسفوريك النقي بدرجة نقاء يمكن من خلالها استخدامه في الأنشطة الزراعية والصناعية. هذه التقنية الجديدة تُستخدم لأول مرة في مصر، وبذلك يمكن عدم استيراد حمض الفسفوريك المستخدم في الصناعات الغذائية والدوائية، كما يمكن أن يُساهم في تصديره للخارج.

أما المشروع التطبيقي الآخر، فيتعلق باستخدام خام الجلوكونيت، وهو أحد الخامات الطبيعية التي تنتج أثناء عملية استخراج خام الفوسفات والحديد، وتم التوصل لاستخراج عنصر البوتاسيوم والمغنسيوم، واللذين يُستخدمان في العديد من الصناعات مثل صناعة الأسمدة والمبيدات. كما تم التوصل إلى فصل هذا المركب وإنتاج عنصر الفيروسيليكون الذي يُستخدم كإضافات في الصناعات المعدنية والبوتاسيوم والألومنيوم.

واصل الدكتور محمود عصمت استعراض المشروعات التطبيقية، حيث يتعلق المشروع الثالث بتحلية المياه المالحة وشديدة الملوحة بتقنية جديدة ومبتكرة تعتمد على استخدام مواد جديدة لترسيب الأملاح كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية فتم إضافة مادة صديقة للبيئة لمعالجة وترسيب ما تبقى من الأملاح لتحويل المياه إلى مياه صالحة للاستخدامات المختلفة مثل الأنشطة الزراعية. وتتميز هذه التقنية بأنها لا تهدر أي كمية من المياه المستخدمة بالمقارنة بالتقنيات الأخرى، ويمكن الاستفادة من الرواسب الناتجة لعمل عملية استرجاع للمواد الأخرى التي يمكن إعادة استخدامها عدة مرات. تعد هذه التقنية المبتكرة والمصرية مائة بالمائة منذ نشأتها كفكرة وحتى تطبيقها على نطاق صناعي، وتمثل إضافة علمية مبتكرة من حيث أنها تكنولوجيا خضراء. كما يمكن أن تسهم في توفير تكاليف تحلية المياه المالحة بتكنولوجيا اقتصادية، ونجح استخدامها في تنقية مياه بحيرة عين الصيرة، وهو أحد المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر كتطبيق عملي لهذه التقنية.

من جانبه، عرض الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة مشروعًا تطبيقيًا عن استخدام مركبات الجيوبوليمر كبديل قوي يمثل الجيل الثالث من المواد الأسمنتية، وهو أحد الاتجاهات العلمية الحديثة التي تهتم بها معظم دول العالم في الآونة الأخيرة. يعد من المركبات الاقتصادية الصديقة للبيئة وقليلة استهلاك الكهرباء، وقد تم تطويرها من مواد طبيعية متوفرة في البيئة المصرية. تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لمعرفة أماكن توافر الخامات الطبيعية وهي خامات طينية غنية بسيلكات الألومنيوم، وتتوفر بمحافظة الفيوم، وتم عمل عينات معملية واختبارها من الناحية الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية، وأثبتت النتائج جدواها الاقتصادية وإنتاجها من الخامات الطبيعية المتوافرة في مصر، ويمكن أن تساهم في إنتاج خامة محلية طبيعية بدلاً من استخدام الأسمنت، مما يساعد على تقليل الكميات وتوفير الطاقة.

في ختام الزيارة، أكد الدكتور محمود عصمت أن هيئة الطاقة الذرية تمتلك كفاءات وخبرات متراكمة، وقدمت العديد من النتائج العلمية والبحثية التي تم تطبيقها. كما أن الهيئة شريك رئيسي في خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية في شتى المجالات الاقتصادية، خاصة في مجالات العلوم الطبية وعلاج الأمراض والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة. تعد الهيئة منبرًا بحثيًا يُشار إليه في المحافل الدولية في مجال تطوير ونشر ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. موضحًا أن الزيارات المتكررة تأتي في إطار توجه الدولة بالاهتمام والاستفادة بنتائج البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي، لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والتوسع في الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في إنتاج الخلايا الشمسية على سبيل التجربة تمهيدًا لإنتاجها في مصر والتصنيع المحلي لها، مما سيفتح مجالًا كبيرًا لاستخدامات الطاقة الشمسية وتوطين صناعتها في مصر.

اقرأ أيضًا:

قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر.. عيد الفطر 30 مارس

في اليوم الأخير من 2024.. السيسي يصدر توجيهًا لوزارة المالية والبنك المركزي

شيخ الأزهر يعزِّي وزير الخارجية هاتفيًا في وفاة شقيقه